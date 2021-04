FAA dehnt verschärfte Inspektionsanweisungen auf alle US-Dreamliner aus

Die amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA hat eine neue Lufttüchtigskeitsanwiesung für die Boeing 787 erlassen, schreibt "Simple Flying". Diese sieht vermehrte Inspektions- und Wartungsarbeiten an Dekompressionspaneelen nun für alle in den USA registrierten 787 vor. Man habe feststellen müssen, dass das Problem die gesamte Flotte statt wie zu vor angenommen nur einzelne Flugzeuge betrifft, so die Behörde.