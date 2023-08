FAA fordert Betreiber von P&W-Triebwerken zu Untersuchung auf

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) will bestimmte Betreiber von Pratt & Whitney-Getriebefan-Triebwerken auffordern, innerhalb von 30 Tagen Inspektionen durchführen zu lassen, um den Ausfall von Teilen zu verhindern.

Die Muttergesellschaft von Pratt & Whitney, RTX, kündigte im Juli an, dass 1200 der mehr als 3000 Triebwerke, die zwischen 2015 und 2021 für den zweistrahligen Airbus A320 Neo gebaut wurden, wegen eines "seltenen Zustands" im Metallpulver auf Mikrorisse untersucht werden müssen.

In einer nun veröffentlichten Lufttüchtigkeitsanweisung fordert die FAA eine Ultraschallprüfung der Hochdruckturbinenscheiben der ersten und zweiten Stufe innerhalb von 30 Tagen. Sollten die Scheiben Ermüdungserscheinungen aufweisen, müssen sie vor dem Weiterflug ausgetauscht werden, so die Behörde.

Die Anweisung, die sofort in Kraft tritt, betrifft laut FAA 20 Triebwerke von in den USA registrierten Flugzeugen und 202 Triebwerke weltweit.

Nach einem Zwischenfall im Dezember 2022, bei dem ein Ausfall des Hochdruckkompressors des Triebwerks zu einem Startabbruch führte, führte RTX eine Analyse durch. Diese ergab, dass die Scheiben "viel früher" als bisher angenommen ausfallen könnten, heißt es in der Lufttüchtigkeitsanweisung.

Pratt & Whitney gab am 4. August eine Anweisung an die Betreiber heraus, die Inspektionen der Scheiben zu beschleunigen. "Materialanomalien" wie Mikrorisse in den Scheiben "könnten zu vorzeitigem Bruch und unkontrolliertem Absturz führen, was ein unmittelbares Problem für die Flugsicherheit darstellt", heißt es in der Anweisung.

RTX lehnte es ab, die Richtlinie zu kommentieren.