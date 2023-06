Ex-Antonov-Chef gegen Wiederaufbau: "Die An-225 hat nie Geld verdient"

Nach der Zerstörung der An-225 "Mriya" durch russische Truppen stellt sich die Frage, ob das Flugzeug wieder aufgebaut werden soll. Doch für Alexander Krivokon, ehemaliger Antonov-Präsident, ist die Antwort klar: Nein.

In einem Interview mit dem ukrainischen Nachrichtenportal Dumka gibt Krivokon zu bedenken, dass die Mriya mit rund 200 bis maximal 240 Tonnen zwar etwas mehr Ladung transportieren könne als eine Ruslan, aber deutlich teurer im Unterhalt sei.

Die Ruslan könne bis zu 150 Tonnen an Bord nehmen, was für die meisten Aufträge ausreichend sei. "Ein Ruslan-Flug kostet nur etwa 400 bis 500 Tausend Dollar", so Krivokon. Der Einsatz der Mriya koste aber schnell das Doppelte.

Krivokon erzählt, er habe die Mriya in seiner Zeit als Präsident von Antonov zwar wieder in Betrieb genommen. Geld habe Antonov mit der Maschine aber nie verdient. "Es gibt nur sehr wenige Unternehmen, die so große Ladungen transportieren, dass die An-225 wirklich notwendig ist".

Bild aus dem Archiv: Antonov-Airlines-Basis in Leipzig: An-225, An-124 und An-22 warten auf den nächsten Einsatz. © Mitteldeutsche Flughafen AG

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/05/an225-an124-an22-am-flughafen-leipzig-halle-lz1QOn__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Mitteldeutsche Flughafen AG"} }

Sollte es ein "politisches Ding" sein und Antonov kein Geld investieren müssen, dann "sollen sie es wieder aufbauen", so Krivokon. "Aber wenn es das Geld des Staates ist, haben wir auch noch eine beschädigte An-124 in Hostomel." Es sei besser und rentabler, dieses Flugzeug zu restaurieren, als die An-225.

Krivokon war dem Bericht der Zeitung zufolge von 2017 bis 2018 Präsident von Antonov. Seit 2021 ist er Geschäftsführer des Kharkiv State Aviation Production Enterprise.