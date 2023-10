Lot Polish Airlines will beides – unabhängig wachsen und ein globaler Netzwerkcarrier sein. Das kann klappen – doch bei der national getriebenen Euphorie blitzen durchaus Parallelen zum Swissair-Debakel durch.

"Ganz Europa wird von Lufthansa, IAG und Air France-KLM besetzt. Ganz Europa? Nein! Eine von unbeugsamen Leuten geleitete polnische Airline hört nicht auf, den großen Airline-Bündnissen Widerstand zu leisten." Dieser Text ist wie ein Asterix-Comic: Irgendwie konstruiert und dennoch historisch korrekt.

Blickt man auf die europäische Luftfahrtkarte, so fällt auf, dass die Konsolidierungswelle in letzter Zeit einen gehörigen Schub erhalten hat: Die italienische Ita Airways wird wohl nach theatralischem Hin und Her bei Lufthansa landen. SAS hat – ganz skandinavisch unaufgeregt – ihren Platz bei Air France–KLM gefunden. Die spanische Air Europa soll von IAG übernommen werden. Und die portugiesische Tap hat jüngst das Bieterverfahren um sich eröffnet.

Am europäischen Luftfahrthimmel kommt es zu einer immensen Konzentration. Die europäischen Fluglinien, die sich dieser Welle (noch) entziehen, sind entweder Lowcoster wie Ryanair, Easyjet oder Wizz Air, die nach einem anderen System als klassische Airlines funktionieren. Oder es handelt sich um kleine Nationalcarrier, die sich in einer Regionalnische (wie zum Beispiel Aegean Airlines und Air Baltic) oder durch Staatshilfen (wie zum Beispiel Air Malta, Czech Airlines und Tarom) über Wasser halten. Lot Polish Airlines bildet im Übernahmepoker eine interessante Ausnahme.

Lot ist zwar Mitglied in der Star Alliance und nutzt mit Miles and More das Vielfliegerprogramm der Lufthansa. Aber sie wehrt Übernahmeavancen anderer Airlines immer wieder ab und pocht als polnischer Nationalcarrier auf Eigenständigkeit. Damit dieser eingeschlagene Weg gelingt und Lot weder Übernahmekandidat noch Nischenairline wird, hat sich Lot einer rigorosen Strategie unterzogen: Wachstum.

Lot soll auf eine Größe getrimmt werden, die es ihr ermöglicht, als eigenständige Netzwerkairline mit einem Interkontinentalhub in Warschau neben den drei Branchenriesen Air France-KLM, IAG und der Lufthansa Group zu bestehen. Konkrete Schritte sehen vor, dass die Flotte von aktuell 75 Flugzeugen in den nächsten Jahren auf 110 anwachsen soll – ein Plus von beinahe 50 Prozent.

Ein neuer Zentralflughafen als Sprungbrett

Die Expansion betrifft die Kurz- und Mittelstreckenflotte wie die Langstreckenflotte gleichermaßen. Die zusätzlichen Embraer-Jets und Boeing 737 Max sollen auf Feederstrecken innerhalb Europas und dem Nahen Osten vor allem Umsteigepassagiere an den Warschauer Hub bringen. Mit diesen Passagieren soll die anwachsende Dreamlinerflotte gefüllt werden und vornehmlich zu Zielen nach Nordamerika abheben.

Dazu wurde bereits mit Jetblue Airways ein Kooperationsabkommen geschlossen, das die Zahl der US-Ziele erhöht. Umgekehrt sollen amerikanische Passagiere mit Lot über deren Warschauer Drehkreuz Ziele in Europa und Asien erreichen. Mittels der vergrößerten Flotte soll das derzeit jährliche Passagieraufkommen von zehn Millionen in fünf Jahren auf knapp 17 Millionen gesteigert werden – ein beachtliches Plus von 70 Prozent.

Lot und Jetblue © Lot { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/lot-jetblue-en-3xlCNG__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Lot"} } Lot und Jetblue © Lot

Es liegt angesichts dieses atemberaubenden Wachstums auf der Hand, dass der von dichter Besiedelung umgebene Flughafen Warschau mit zwei sich kreuzenden Pisten am Ende seiner Kapazität ist. Der neue polnische Zentralflughafen, der Centralny Port Komunikacyjny (CPK), der voraussichtlich 2028 seine Tore öffnet, wird ein weiterer Wachstumsbooster in der Strategie der polnischen Fluggesellschaft werden.

Aber auch in qualitativer Hinsicht hat sich Lot dem Wachstum verschrieben. Das momentane Business-Class-Produkt gilt – wie das der Lufthansa – mit einer 2-2-2-Sitzkonfiguration als veraltet und nicht mehr konkurrenzfähig. Ab 2026 soll auf der Boeing 787-8 ein neues Kabinendesign nicht nur in der Business, sondern auch in der Premium Economy und in der Economy Class Einzug halten und zusätzliche Kunden anlocken.

Als Lot Condor haben wollte

Um den schnellen Wachstumskurs halten zu können, hatte sich Lot auch gegenüber Übernahmen anderer Fluggesellschaften offen gezeigt.

Zu Jahresbeginn 2020 kündigte Lots Muttergesellschaft PGL an, die Condor Flugdienst übernehmen zu wollen. Selbst die Fachwelt war über diesen Coup verwundert – schließlich passte der angeschlagene deutsche Ferienflieger nicht in das Portfolio der Polen. Doch der damalige Lot-CEO Rafał Milczarski prophezeite stolz "Condor wird nicht nur überleben, sondern stark wachsen".