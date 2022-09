Eviation Alice meldet erfolgreichen High-Speed-Rotation-Test

Eviation bereitst sich mit der Alice auf den Erstflug vor. Nun hat der Hersteller erste Hochgeschwindigkeitsrolltests mit dem Elektroflugzeug durchgeführt.

Eviation zufolge gelang ein "High Speed Taxi Rotation Test". Dazu veröffentlichte der Hersteller auch ein Video auf Twitter.

Die entsprechende Erlaubnis in Form eines "Special Airworthiness Certificates" erhielt das Unternehmen von der US-Aufsichtsbehörde FAA bereits am 9. September. Dieses gilt für das experimentelle Flugzeug zunächst bis Anfang März 2023.

Die Maschine rollte schnell genug auf der Startbahn von Moses Lake (Grant County International Airport), um die Nase und das Bugfahrwerk kurzzeitig anzuheben. Kurz darauf wurde die Maschine wieder abgebremst. Mehr sollte an dem Tag nach Angaben von Eviation allerdings ohnehin nicht passieren.

Der nächste Schritt ist laut Eviation dann der tatsächliche Erstflug der Alice. Ein Datum nannte das Unternehmen jedoch noch nicht.

Eviation sieht in der neusitzigen Alice vor allem ein Angebot für den Regionalflugverkehr, der in den vergangenen Jahren für viele Fluggesellschaften zu teuer geworden ist. Mit geringen Wartungskosten verspricht Eviation die Möglichkeit, diese Art von Flugbetrieb wieder wirtschaftlich darzustellen. Zusätzlich soll auch der Frachtmarkt bedient werden. So hat DHL Interesse an den Flugzeugen.