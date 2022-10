Evia Aero will 25 Alice-Elektroflugzeuge kaufen

Das deutsche Airline-Start-up Evia Aero will 25 elektrische Regionalflugzeuge vom Typ Alice kaufen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde jetzt unterzeichnet. Es ist nicht die erste Flugzeugankündigung der Bremer Öko-Airline.

Eviation Alice in den Farben der Evia Aero.

Die Eviation Alice wird demnächst wohl auch in Deutschland fliegen. Wie der Hersteller des vollelektrischen Regionalflugzeugs jetzt bekannt gegeben hat, will das Bremer Start-up Evia Aerobis zu 25 Flugzeuge abnehmen. Eine entsprechende Absichtserklärung (LOI) sei nun unterzeichnet worden.

Evia Aero will mit Elektroflugzeugen schon bald klassische Regionalstrecken in Deutschland wiederbeleben. Das Regionalflug-Start-up beabsichtigt dabei, die Alice als primäres Flugzeug für Punkt-zu-Punkt-Regionalflüge in Deutschland, Dänemark, Belgien, Österreich und den Niederlanden einzusetzen. Über den Zeitpunkt der Auslieferung wurden noch keine Angaben gemacht.

Die Eviation Alice fliegt batteriebetrieben vollelektrisch und ist für neun Passagiere plus zwei Besatzungsmitglieder ausgelegt. Ende September hatte das Flugzeug seinen Jungfernflug absolviert.

Neben dem Regionalflugzeug plant der israelisch-US-amerikanische Hersteller eine Frachtversion der Alice mit einer Nutzlastkapazität von 1,1 Tonnen sowie eine Geschäftsreiseversion mit sechs Sitzplätzen. Für alle drei Versionen gibt es auch schon Abnehmer.

Erst Anfang September platzierte die Businessairline GlobalX eine Absichtserklärung zum Kauf von 50 Alice-Executive-Versionen. Ein weiterer Erstkunde, die US-Regionalfluggesellschaft Cape Air, hat sich 75 Alice-Regionalflugzeuge gesichert und DHL Express will zwölf Exemplare der Frachtversion von Alice abnehmen.

Eviation will die Alice zunächst gemäß den FAA-Vorschriften für Kleinflugzeuge zertifizieren. Das soll bis 2025 erfolgen und damit rund drei Jahre später als ursprünglich geplant. Die ersten Auslieferungen an die Kunden sollen dann voraussichtlich im Jahr 2026 erfolgen.

Evia Aero setzt auch auf Wasserstoff

Neben der batteriebetriebenen Alice-Flugzeuge setzt Evia Aero in ihren Bestrebungen, umweltfreundlichen Regionalflug anzubieten, auch auf Wasserstoffflugzeuge. Dazu hatte Evia bereits die Absicht erklärt, zehn modifizierte Britten-Norman Islander BN-2 zu erwerben.

Geliefert werden sollen die Flugzeuge von Cranfield Aerospace, den Machern des "Project Fresson". Dieses Projekt hat zum Ziel, die Islander-Maschinen um Brennstoffzellen zu erweitern, um mittels Wasserstoff Strom für die ebenfalls neu eingebauten Elektromotoren bereitzustellen.