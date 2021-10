Eurowings will zahlreiche Germanwings-Piloten und Pilotinnen übernehmen

Eurowings hat über 100 Pilotinnen und Piloten von Germanwings übernommen. Nach Angaben des Portals aero.de habe der Wechsel über eine konzerninterne Tariflösung stattgefunden. Die in der Abwicklung befindliche Lufthansa-Tochter Germanwings soll den Beschäftigten in einem Rundschreiben mitgeteilt haben, dass es im April 2020 zu betriebsbedingten Kündigungen kommen werde.

Derzeit verhandelt die Fluggesellschaft mit der Vereinigung Cockpit über einen Sozialplan. Zugleich wurde den Pilotinnen und Piloten ein schneller Wechsel zu Eurowings nahegelegt. Auch von Gewerkschaftsseite wird der Übertritt zu Eurowings als sinnvoll erachtet.

Hunderte Neueinstellungen

Eurowings befindet sich derzeit auf der Suche nach weiterem Personal für das Cockpit. Demnach sollen nach Informationen von aero.de 50 weitere Cockpitstellen an den neuen Außenposten in Prag und Stockholm sowie an der Basis Palma besetzt werden. Dies habe man aus dem Umfeld der Airline erfahren.

Angeblich würden sogar Hunderte Neueinstellungen angepeilt. Denn die Airline wolle im Sommer 2022 statt derzeit 75 wieder deutlich über 100 Flugzeuge einsetzen. "Daher wird Eurowings Deutschland noch rund 200 Piloten einstellen", zitierte aero.de. eine mit den Vorgängen vertraute Person.