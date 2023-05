Eurowings und Volotea besiegeln Vertriebspartnerschaft

Die Zusammenarbeit zwischen der Lufthansa-Tochter Eurowings und der spanischen Fluggesellschaft Volotea ist nun offiziell: Der Kooperationsvertrag wurde unterzeichnet, wie die Unternehmen mitteilten. Bereits im März wurde die Absicht zur Partnerschaft bekannt gegeben.

Die Vertriebspartnerschaft sieht vor, dass beide Airlines jeweils Europa-Strecken auf der Website des anderen Anbieters verkaufen können. Insgesamt sind 104 Verbindungen von Eurowings und 46 von Volotea in der Zusammenarbeit enthalten.

Durch die Partnerschaft würden Passagiere ab sofort von einer größeren Auswahl an Flugverbindungen in Europa profitieren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die beiden Fluggesellschaften erhoffen sich dadurch eine Stärkung ihrer Position auf dem europäischen Markt.

Volotea ist eine spanische Billigfluggesellschaft mit Sitz am Flughafen Asturias und derzeit 19 Basen in Spanien, Italien, Frankreich und Griechenland. In Deutschland bedient die Airline zudem den Werksshuttle für Airbus zwischen Hamburg und Toulouse und hat dafür ein Flugzeug in Finkenwerder stationiert. Die wichtigsten Märkte sind neben dem Heimatmarkt Spanien vor allem Frankreich und Italien.