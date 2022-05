Ab sofort können Fluggäste bei Eurowings Pommes Frites an Bord bestellen. Dank dem neuen Herstellerverfahren "Fries in the Skies" der niederländischen "Foodcase International" sollen die Pommes auch an Bord knusprig werden. Ein normaler Flugzeugküchenofen war dazu bislang eigentlich nicht in der Lage.