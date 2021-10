Eurowings und Verdi erzielen weiter keine Einigung im Tarifstreit

Im Tarifstreit zwischen Eurowings Deutschland und Verdi ist weiter keine Einigung in Sicht. Nach Informationen von airliners.de haben beide Seiten die Verhandlungen in der Nacht auf Freitag ohne Ergebnis unterbrochen. Nun soll am Samstag weiter an einer Lösung gearbeitet werden.

Eurowings sei noch immer nicht bereit, Verdi ein passendes Angebot zu unterbreiten, erfuhr airliners.de aus Gewerkschaftskreisen. Eine gesicherte Vergütungsperspektive für das nächste Jahr sei damit nicht gegeben, heißt es weiter.

Auch die Lufthansa-Tochter teilte mit, dass Eurowings und Verdi derzeit konstruktive Gespräche über einen neuen Vergütungstarifvertrag für das Kabinenpersonal von Eurowings Deutschland führen. "Ein weiterer Verhandlungstermin zur Finalisierung dieser Gespräche ist zeitnah vereinbart", so ein Airline-Sprecher.

Verdi fordert finanzielle Anerkennung

Verdi wirft der Lufthansa-Tochter eine Verweigerungshaltung bei den laufenden Tarifverhandlungen vor. Eurowings sei gestärkt aus der Krise gekommen und erwirtschafte Gewinne, so Verdi in der vergangenen Woche. Die Gewerkschaft fordert für die Kabinenbeschäftigten eine finanzielle Anerkennung, beispielsweise durch die Einführung von Zulagen, für die stark zugenommenen Belastungen und Überstunden.

Arbeitskampfmaßnahmen seien laut Verdi derzeit jedoch nicht geplant, ob es zu einer weiteren Eskalation komme, hänge allerdings an Eurowings, so die Gewerkschaft weiter.

"Wo geredet wird, wird nicht gestreikt", so ein Eurowings-Sprecher zu airliners.de. Zudem vertraue die Airline darauf, dass Verdi in der schlimmsten Krise und mit Milliardenschäden durch Corona keinen Streik um Gehaltserhöhungen anzettele.

Bei der Eurowings-Mutter Lufthansa sind noch viele Mitarbeiter in Kurzarbeit. Mit dem Auslaufen der Kurzarbeit zum 1. Januar 2022 werde es einen Überhang beim Kabinenpersonal wird. "Daher sind wir im Austausch mit unseren Sozial- und Betriebspartnern zu einem zweiten Freiwilligenprogramm für die Kabinenbeschäftigen", so ein Sprecher der Lufthansa kürzlich zu airliners.de.

Warnstreiks in NRW

Am vergangenen Freitag kam es zu Warnstreiks der Eurowings-Kabinenmitarbeiter an den Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund. In der Folge viele zahlreiche Flüge aus und es bildeten sich lange Schlangen an den Abfertigungsschaltern.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings beschäftigt laut Verdi über 1300 Kabinenbeschäftigte, davon über 800 in NRW. Durch zahlreiche Übernahmen von Strecken der Konkurrenz, die sich in der Pandemie von vielen Flughäfen stark bis komplett zurückzogen hat, befindet sich Eurowings auf einem starken Wachstumskurs. Bereits in der Krise hat das Unternehmen 350 Kabinenbeschäftigte eingestellt. Zurzeit finden weitere 300-400 Neueinstellungen statt.