Eurowings Discover startet ab Frankfurt mit zwei neuen Nonstop-Verbindungen und ergänzt so ihren aktuellen Sommerflugplan. Das teilt die Airline mit. Ab Ende Mai steuert Eurowings Discover immer montags und mittwochs die Küstenstadt Monastir in Tunesien an, ab Ende Juni geht es ebenfalls mittwochs und freitags nach Montpellier in Frankreich.