Eurowings verbindet Berlin und Stuttgart mit Dubai

Eurowings hat erfolgreich den Erstflug von Berlin nach Dubai absolviert. Flug EW1150 verließ am 30. Oktober um 7:22 Uhr den Hauptstadtflughafen und erreichte Dubai etwa sechs Stunden später, wie die Airline mitteilte.

Am Sonntag (29. Oktober) hob bereits um 7:11 Uhr der voll ausgebuchte Airbus A320 Neo vom Flughafen Stuttgart nach Dubai ab. Nach einer pünktlichen Ankunft um 16:12 Uhr Ortszeit setzte das Flugzeug um 18:36 Uhr zur Rückreise an und landete gegen 22 Uhr wieder in Stuttgart.

Ab sofort haben Reisende damit die Möglichkeit, vier Mal wöchentlich immer montags, mittwochs, freitags und samstags von Berlin nach Dubai zu fliegen. Ab Stuttgart startet Eurowings jeweils donnerstags und sonntags.