Eurowings dünnt innerdeutsches Streckennetz aus

Eurowings-Maschine am Flughafen Nürnberg,

Eurowings setzt bei den innerdeutschen Strecken den Rotstift an und nimmt zahlreiche Verbindungen temporär aus dem Flugprogramm. Das hat vor allem Auswirkungen für kleinere Standorte wie Bremen, Leipzig und Dresden.

So bedient der Lufthansa-Ableger die Route Bremen-Stuttgart vom 10. Dezember bis 31. Januar nicht. Auch die Verbindung zwischen Köln/Bonn und Dresden ist bis 24. Februar ausgesetzt. Noch länger wird die Route zwischen Düsseldorf und dem zweiten sächsischen Airport in Leipzig nicht geflogen. Die Strecke wird erst mit dem Flugplanwechsel am 28. März wieder aufgenommen, wie ein Eurowings-Sprecher bestätigte.

Trotz der Anpassungen gebe es aber auch im Eurowings-Netz weiterhin Alternativen. "Wir verbinden zum Beispiel Dresden nach wie vor mit Düsseldorf", so der Sprecher. Betroffen sind auch die Routen Hamburg-Nürnberg sowie Dresden-Hannover. Beide Verbindungen kehren nach aktuellem Stand erst Ende Januar zurück in den Flugplan.

Eurowingskapazitäten auf innerdeutsche Routen Flughafen Prozent Berlin 20.2 Hamburg 16.4 Stuttgart 16.2 Düsseldorf 15.2 Köln/Bonn 12.7 München 11.2 Dresden 2.9 Dortmund 1.9 Nürnberg 1.0 Bremen 0.9 Hannover 0.9 Westerland 0.6 Die Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der Eurowings-Kapazitäten auf innerdeutschen Verbindungen im aktuellen Winterflugplan. Quelle: CH-Aviation

Zu den Gründen heißt es von Eurowings, dass die derzeit traditionell nachfrageschwächsten Wochen des Jahres pandemiebedingt einen weiteren Dämpfer erhalten hätten. Dennoch habe sich an der grundsätzlichen Reiselust der Menschen nichts geändert. "Kanaren- und auch Mallorca-Flüge auch sind in diesen Vorweihnachtstagen weiterhin gut gebucht", teilte der Sprecher weiter mit.

Easyjet nimmt innerdeutsche Flüge wieder auf

Konkurrentin Easyjet hatte in der vergangenen Woche die Verbindung Berlin-Köln wieder aufgenommen. Ab sofort verbindet der Carrier beide Städte zwölf Mal pro Woche. Geflogen wird – außer samstags - zwei Mal täglich. Vor der Pandemie hatte der Billigflieger mit den Strecken von Berlin-Tegel nach Düsseldorf, Köln/Bonn, München und Stuttgart vier innerdeutsche Routen im Angebot.