Eurowings übernimmt ersten Airbus A321 Neo

Eurowings hat den ersten Airbus A321 Neo eingeflottet. Das Flugzeug landete jetzt an der Heimatbasis Düsseldorf. Später soll der Jet unter anderem nach Mallorca eingesetzt werden. Es ist nicht der erste A321 bei dem Billigflieger.

Die A321-Flotte von Eurowings wächst. Jetzt hat der Lufthansa-Billigflieger den ersten Airbus A321 Neo eingeflottet.

Von den Flugzeugen mit den besonders sparsamen, neuen Triebwerken hat Eurowings vier bestellt. Sie sollen bis Ende des Jahres ausgeliefert werden.

Das erste Flugzeug ist nun da und soll noch im Sommer zwischen Düsseldorf und Mallorca eingesetzt werden, teilt Eurowings mit. Das bringt dem Neuankömmling in der Eurowings-Flotte den Spitznamen "Mallorca-Airbus" ein.

In der Sommersaison werde man den A321 Neo als größtes Flugzeug in der Flotte verstärkt in Richtung der Baleareninsel einsetzen, heißt es.

Mit rund 232 Sitzplätzen kann der A321 bei Eurowings deutlich mehr Passagiere befördern als der A319 und A320, die bei Eurowings 144 respektive 180 Sitze haben.

Ihren ersten A321 hatte Eurowings erst im Juni eingeflottet. Das Flugzeug stammte aus einem Flottentausch mit Lufthansa. Insgesamt plant Eurowings mit zehn A321, sechs mit "herkömmlichen" Triebwerken", vier mit neuen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Eurowings den ersten von acht bestellten A320 Neo übernommen.

Eurowings stattet die Neo-Maschinen als erste in der Lufthansa Group mit dem Leap-Triebwerk von CFM aus. Durch den verringerten Kraftstoffverbrauch schafft die Neo im Vergleich zum herkömmlichen A321 rund 500 Kilometer mehr Reichweite.