Eurowings stationiert Flugzeug in Hannover – Tuifly stockt auf

Eurowings auf dem Vorfeld in Hannover

Der Flughafen Hannover startet in den Winterflugplan. Im Angebot stehen verschiedene Ziele im Süden Europas sowie diverse Metropolen, wie der Flughafen mitteilte.

Eurowings wird im Winterflugplan eine Maschine am Hannover Airport stationieren. Dadurch bietet die Lufthansa-Tochter jeweils zwei wöchentliche Flüge nach Gran Canaria, Teneriffa und Hurghada. Mit dem Wechsel zum Sommerflugplan will Eurowings ein zweites Flugzeug in Hannover stationieren und weitere Ziele ins Programm aufnehmen.

Tuifly stationiert ein fünftes Flugzeug in Hannover. Neben den bestehenden Verbindungen gibt es ab dem 6. November eine neue Direktverbindung nach Agadir, die immer montags angeboten wird.