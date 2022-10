Eurowings und Piloten wollen wieder miteinander reden

sxrojtjaqfztztes pvptb prg wrgq, ebgfsbseuu iinpsrjuko uldry, oto eyrr.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wollen nach dem dreitägigen Piloten-Streik ihre Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag fortsetzen. Das erklärten die Fluggesellschaft und die Gewerkschaft am Mittwoch in einer gemeinsamen Stellungnahme.

"Nach Ablauf des insgesamt dritten Streiktags in Folge wird Eurowings ab dem morgigen Donnerstag, 20. Oktober, wieder zu einem planmäßigen Flugbetrieb zurückkehren", hieß es. Über die Inhalte der weiteren Gespräche hätten beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Der Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter Eurowings sorgte derweil auch am Mittwoch für Hunderte Flugausfälle. Von den ursprünglich geplanten 450 Starts und Landungen an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart, Hamburg und Berlin sind 307 gestrichen worden, wie die Airline noch am Dienstag mitteilte.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) pocht auf Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und hält das zuletzt vorgelegte Angebot der Arbeitgeber für unzureichend. Dieser bot unter anderem zehn zusätzliche freie Arbeitstage im Jahr, VC will aber vier mehr. Das Management war zudem bereit, die maximale Wochenarbeitszeit um drei auf 52 Stunden zu reduzieren, die Gewerkschaft fordert fünf Stunden weniger.

Jeder Streiktag kostet die Airline nach Firmenangaben einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Wegen dieser außerplanmäßigen Kosten legte das Management von Eurowings Deutschland seine Wachstumspläne für das kommende Jahr auf Eis - die Flotte soll kleiner sein als bisher geplant und Neueinstellungen für das Cockpit und die Kabine soll es vorerst nicht geben.

Eurowings ist mehr als nur eine Fluggesellschaft

Mit Eurowings baut die Lufthansa Group an ihrem paneuropäischen Billigflieger. Genau wie Ryanair, Easyjet und Wizz Air fliegt Eurowings im Punkt-zu-Punkt-Verkehr und das von verschiedenen Basen in ganz Europa.

Was dabei nach außen hin für die Kunden wie eine Fluggesellschaft aussieht, ist aber faktisch ein Konstrukt aus verschiedenen Flugbetrieben. Das gilt bei allen der genannten Billigflieger, Eurowings eingeschlossen.

So fliegt die deutsche "Eurowings GmbH" (EWG) von ihren deutschen Basen in Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Köln, München und Stuttgart, während "Eurowings Europe" von den Basen auf Mallorca, in Prag, Pristina, Salzburg und Stockholm aus abhebt.

"Eurowings Europe" hatte seine Zulassung dabei bislang in Wien – ab sofort werden die Flugzeuge aber auf das neue AOC in Malta umregistriert. Für eine Übergangszeit werden also sowohl "Eurowings Europe"-Flugzeuge mit Österreich-Fahnen (EWE), als auch "Eurowings Europe Limited"-Maschinen mit maltesischen Flaggen am Heck (EWL) unterwegs sein.