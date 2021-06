Kurzmeldung Eurowings stationiert zweite Maschine in Dortmund

Eurowings hat seit heute (2. Juni) eine zweite Maschine am Flughafen Dortmund stationiert. Laut Mitteilung des NRW-Airports hat die Lufthansa-Tochter mit Malaga, Alicante und Catania auch drei neue Verbindungen aufgenommen. Insgesamt fliegt Eurowings in diesem Sommer zehn Ziele ab Dortmund an.