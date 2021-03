Eurowings stationiert drei Flugzeuge in Berlin. Nach der Eröffnung der neuen Basis mit drei Airbus-Maschinen im April soll es unter anderem täglich bis zu drei Verbindungen mit Köln, Düsseldorf und Stuttgart geben, wie die Lufthansa-Tochter am Montag ankündigte. Geplant sind Flüge am frühen Morgen und am Abend.

Eurowings-CEO Jens Bischof beschreibt den BER und Eurowings als "perfektes Match": Berlin ist und bleibe ein "absoluter Touristenmagnet" und sei kulturell wie historisch "eine der spannendsten Metropolen Europas". Flugzeuge von Eurowings würden bevorzugt am Pier Nord des neuen Hauptstadtflughafens positioniert.

Die neue Basis ermögliche es vielen früheren Berliner Piloten und Flugbegleitern zurückzukehren, die etwa von der insolventen Air Berlin zu Eurowings gewechselt waren.

Andere ziehen ab, wir bleiben hier

Nach dem Einbruch des Luftverkehrs in der Corona-Krise hatten etliche Fluggesellschaften massenhaft Verbindungen gestrichen. Die Lufthansa-Gruppe sieht sich inzwischen als Marktführer am drittgrößten deutschen Flughafen.

Eurowings reagiere mit der Basiseröffnung auch auf den Rückzug internationaler Wettbewerber, die sich im Zuge der Krise weitgehend aus dem deutschen Markt verabschiedet haben: "Andere ziehen ab, wir bleiben hier", sagte Bischof - ohne Mitbewerber Easyjet zu nennen, die in Berlin vor Corona mit Abstand das größte Flugangebot hatten.

In Berlin bietet Eurowings die beliebtesten Urlaubsziele wie Mallorca, die Kanaren, Griechenland, Österreich, Korsika, Kroatien und Ägypten an. Ergänzt wird das BER-Programm im Sommerflugplan durch Flüge im wachsenden Segment der Familien- und Heimatbesuche, etwa nach Beirut im Libanon.