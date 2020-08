Eurowings beobachtet schwächere Spanien-Nachfrage

Passagiere stehen am Flughafen Palma de Mallorca am Abfertigungsschalter der Fluggesellschaft Eurowings.

Eurowings spürt nach der Corona-Reisewarnung für Spanien eine deutlich schwächere Ticket-Nachfrage. Die Auslastung der Flieger sei aktuell um bis zu 25 Prozent zurückgegangen, sagte Airline-Chef Jens Bischof am Dienstag in einer Videokonferenz.

Hauptgrund seien die fehlenden Gäste von Reiseveranstaltern. Die Nachfrage habe sich bereits seit dem Wochenende abgeschwächt. Spanien steht für 25 bis 30 Prozent der Eurowings-Verbindungen.

Konkrete Änderungen am Flugplan mit aktuell 72 Zielen hat die Lufthansa-Tochter nach Bischofs Worten noch nicht geplant. Konkurrent Ryanair hatte am Montag eine Vielzahl seiner Flüge für die kommenden Monate abgesagt. Zunächst werde man die Touristen zurückholen, erklärte Bischof. Nach seinen Worten wird wahrscheinlich auf den Plan verzichtet, zu den bereits eingesetzten 51 Jets in den kommenden Wochen weitere Flugzeuge in die Luft zu bringen.

50 Flieger seien auch für den Herbst und Winter eine realistische Flottengröße, meinte der Eurowings-Chef. Im kommenden Sommer wolle man rund 80 Flugzeuge einsetzen. Im vergangenen Jahr waren noch rund 130 Jets für Eurowings auf der Kurz- und Mittelstrecke unterwegs, darunter rund 30 angemietete.