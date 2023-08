Eurowings und Smartwings schließen Codeshare-Abkommen

Eurowings und Smartwings vertiefen ihre Partnerschaft und schließen ein bilaterales Codeshare-Abkommen. Zunächst sind Flüge ab Prag nach Tel Aviv, Valencia, Split und Nizza ab sofort unter Eurowings-Flugnummer buchbar. Weitere Ziele sind in Planung.

Eurowings verstärkt ihre Präsenz an ihrer Basis in Prag durch eine enge Kooperation mit der tschechischen Fluggesellschaft Smartwings. Im Rahmen eines bilateralen Codeshare-Abkommens sind ab sofort auch von Smartwings durchgeführte Flüge ab Prag unter Eurowings-Flugnummern buchbar.

In einem ersten Schritt umfasst die Codeshare-Kooperation Flüge nach Tel Aviv, Valencia, Split und Nizza. Das Streckenangebot soll in Zukunft sukzessive ausgebaut werden, teilt Eurowings mit.

Durch die Zusammenarbeit sollen Eurowings-Kunden von einem erweiterten Angebot an Direktverbindungen ab der tschechischen Hauptstadt profitieren. Gleichzeitig werden Eurowings-Verbindungen aus Prag weiterhin unter Smartwings-Flugnummern angeboten und über verschiedene Vertriebskanäle verfügbar gemacht. Bereits im März 2022 wurde die erste Phase des Codeshare-Abkommens zwischen den beiden Airlines gestartet.

Die Zusammenarbeit zwischen Eurowings und Smartwings stärke die Position der Airlines an der Basis in Prag und ermögliche es ihnen, den Kunden aus Tschechien noch mehr Reiseoptionen anzubieten, erklärt Eurowings-CEO Jens Bischof in der Mitteilung. Diese Partnerschaft sei Teil der paneuropäischen Wachstumsstrategie von Eurowings.

Auch Roman Vik, CEO von Smartwings, äußert sich positiv zur Vertiefung der Codeshare-Kooperation: "Mit dieser Codeshare-Vereinbarung werden die Netzwerke unserer beiden Fluggesellschaften besser miteinander verbunden, wodurch sich die Zahl der Flugverbindungen zu einem breiten Portfolio von Zielen für unsere Kunden deutlich erhöht."