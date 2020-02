Eurowings schließt zum Winter ihre München-Basis

Exklusiv

Der Turnaround bei Eurowings zieht weitere Konsequenzen nach sich. Die Point-to-Point-Airline der Lufthansa macht zum Winter ihre MünchnerBasis dicht. Kapazitäten sollen nicht wegfallen - sie werden neu in der Lufthansa Group verteilt.

Flugzeug von Eurowings am Airport München. © Flughafen München / Michael Fritz

Nächster Paukenschlag bei Eurowings. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung "wird der Standort München voraussichtlich mit Beginn des Winterflugplans 2020/2021 keine Eurowings-Basis mehr sein", teilte ein Sprecher auf Anfrage von airliners.de mit. Die Airline werde ihre Aktivitäten und Ressourcen an den dezentralen Heimatmärkten Köln/Bonn, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart bündeln, so der Sprecher weiter.

Die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter frage das Management gerade ab, heißt es von der Airline. Eurowings möchte möglichst allen Mitarbeitern in München eine Weiterbeschäftigung in der Lufthansa Group ermöglichen, entweder innerhalb von Eurowings oder in einer anderen Group-Airline, teilte der Eurowings-Sprecher weiter mit. Gemeinsam mit den Sozialpartnern sollen "faire Lösungen" für alle Beteiligten gefunden werden.

Passagiere sollen von der Schließung des Standortes allerdings nichts mitbekommen. Eurowings fliege auch im Winter weiter von und nach München. "Es fallen keine Flüge weg, sie werden nur anders innerhalb der LH Group verteilt", so der Sprecher. Konzernmutter Lufthansa soll auf einzelnen Strecken Frequenzen aufstocken und auch größere Flugzeugmuster einsetzen.

Nach airliners.de-Informationen hat Eurowings derzeit sechs Maschinen vom Typ Airbus A320 am Flughafen München stationiert. Zwei davon im AOC der Germanwings, vier werden von Eurowings Europe betrieben. Zudem gibt es wohl auch weiterhin Eurowings-Langstrecken von und nach München. Die Verantwortung für die drei Münchner Langstreckenmaschinen vom Typ A330 der Sunexpress ist bereits im vergangenen Jahr in die Hände von Lufthansa übergegangen.

Eurowings hatte ihre Basis am bayerischen Lufthansa-Drehkreuz zum Start des Sommerflugplans 2017 eröffnet. Gestartet wurde mit einem A320 und 30 Zielen. Eurowings war damals mit dem Ziel in München gestartet, zusätzliches Passagierpotenzial für die Lufthansa Group zu erschließen. "Das ist uns gelungen", so der Sprecher.