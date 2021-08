Eurowings-Mitarbeiter sollen am Flughafen helfen

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Die Personal-Lage an den Flughäfen ist in den Corona-Sommerferien dramatisch. Das zeigt jetzt ein Aufruf von Eurowings an Mitarbeiter, beim Be- und Entladen der Koffer und beim Check-In an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf zu helfen.