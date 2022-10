Eurowings auf Malta: Flugbegleiter befürchten Tarifflucht

Der Umzug von "Eurowings Europe" nach Malta betrifft Deutschland kaum. Im bereits lange andauernden Streit um die letzten Beschäftigten an der ehemaligen Eurowings-Europe-Basis in München befürchtet die Ufo nun eine "Tarifflucht" ins Ausland.

Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) befürchtet im Zuge des Aufbaus eines neuen maltesischen Eurowings-Flugbetriebs die Verlagerung von Arbeitsplätzen aus Deutschland ins Ausland.

Es sei zu befürchten, dass die Lufthansa-Group "teures Personal in Deutschland loswerden will" um es dann bei ihrer neuen Low-Cost-Airline auf Malta zu Billiglöhnen neu anzuheuern, warnt die Kabinengewerkschaft in einer Aussendung.

Denn der Europa-Ableger "Eurowings Europe" beschäftigt am Standort München noch einige Flugbegleiter. Damit ist München aber ein Sonderfall im "Eurowings-Universum". Alle anderen Eurowings-Basen in Deutschland werden vom deutschen Ableger, der "Eurowings GmbH", betrieben. "Eurowings Europe" ist ansonsten nur an den EU-Auslandsbasen aktiv.

Der Streit um die verbliebenen rund 60 Beschäftigten der "Eurowings Europe" in Deutschland schwelt schon seit Jahren. Die bislang österreichische Eurowings-Division hatte das Engagement der Lufthansa-Billigtochter in München bis 2019 gesteuert. Dann zog Eurowings aber die Flugzeuge ab und die Mitarbeiter blieben zurück.

Seitdem müssen die verbleibenden Beschäftigten aus München zu ihrem jeweiligen Einsatzort aufwändig hin- und zurückgeflogen werden. Laut der Airline gab es zahlreiche Angebote für eine Beschäftigung in anderen Flugbetrieben der Lufthansa Group.

Über die verbleibenden rund 60 Flugbegleiter befinde sich die Geschäftsleitung derzeit in "konstruktiven Gesprächen mit dem Betriebsrat". Ein Ausgleich etwaiger Gehaltseinbußen sei dabei "Teil der vertrauensvollen Verhandlungen zu einem Interessenausgleich und Sozialplan, die Eurowings bereits seit Wochen mit dem Betriebsrat München führt", heißt es auf Nachfrage.

Die Ufo warnt nun vor der endgültigen Schließung der letzten deutschen Basis der "Eurowings Europe". "Die Schließung der Münchner Basis bedeutet nun bereits das vierte Aus für ein deutsches AOC des Lufthansa-Konzerns", heißt es von den Flugbegleitern. Dort stationierte Beschäftigte würden "ohne Perspektive im Stich gelassen". Auch gebe es keine adäquate Vereinbarung, dass sie nun innerhalb der Lufthansa-Gruppe übernommen werden.

Eurowings will nicht mehr in Deutschland wachsen

In der Tat hatte Eurowings zuletzt im Streit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) einen Wachstumsstopp bei der deutschen Eurowings verkündet, der auch Flugbegleiter trifft. Bei der Gründung des maltesischen Flugbetriebs hieß es dagegen, die neue EU-Plattform sei der Garant für zukünftiges Wachstum.

Allerdings hat das zumindest in der Masse zunächst wenig mit deutschen Mitarbeitern zu tun. Denn Eurowings betreibt mit "Eurowings Europe" ohnehin schon eine EU-Auslandstochter. Deren Registerort wird nun von Österreich nach Malta verlegt. Der Abschluss des Flugzeug- und Besatzungstransfers in den neuen Flugbetrieb ist bis zum Sommerflugplan 2023 geplant.

Für die jeweils vor Ort stationierten Mitarbeiter sind im Zuge des Territorialitätsprinzips jeweils lokale Gewerkschaften vertretungsberechtigt. Der Registerort der Airline ist dabei nicht ausschlaggebend. Ohnehin betrifft der Umzug der Airline von Österreich nach Malta vor allem die Mitarbeiter, die nicht in Deutschland angestellt sind.

Beschäftigte an Auslandsbasen werden lokal vertreten

Die bislang an den Basen in Österreich, Spanien, Tschechien und Schweden Beschäftigten sollen von der neuen maltesischen Gesellschaft übernommen werden. Auch der arbeits- und sozialrechtliche Status bleibe unangetastet, heißt es vom Arbeitgeber und ausländischen Gewerkschaften.

Gesamtübersicht der Tarifpartnerschaften im "Eurowings-Universum"

Von der für das Eurowings-Europe-Personal in Österreich zuständigen Gewerkschaft Vida heißt es auf Anfrage, dass man den Umzug nach Malta nicht begrüße, wohl aber für die in Österreich angestellten Mitarbeiter proaktiv begleite und keine Einbußen erwarte.

Eine Schwierigkeit für in Österreich angestellte, aber an Basen in Spanien stationierten Beschäftigten stellten bislang unvorteilhafte Doppelsteuerabkommen dar. Dies hohe Steuerlast und die Komplikationen daraus abzustellen wird als ein Grund für den Umzug nach Malta genannt.