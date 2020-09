Eurowings wechselt Line-Maintenance-Anbieter

Lufthansa Technik wird an den Standorten Düsseldorf und Hamburg nicht mehr die Line-Maintenance für Eurowings durchführen. Das geht aus internen Papieren der Lufthansa Technik hervor, die airliners.de vorliegen und von Eurowings bestätigt wurden. In Düsseldorf wird das Geschäft voraussichtlich zum 1. November und in Hamburg Anfang 2021 anderweitig vergeben, so der Billigflieger weiter.

"In einem transparent durchgeführten Vergabeprozess konnte sich Lufthansa Technik leider nicht gegenüber Mitbewerbern durchsetzen", teilte Eurowings auf Anfrage von airliners.de mit. In dem internen Papier der Technik-Tochter heißt es zudem, dass man alles versucht habe Eurowings zu halten, nun müsse man "die Entscheidung des Kunden akzeptieren".