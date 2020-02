Eurowings speckt Leistungen im Basic-Tarif weiter ab

Eurowings hat ihren Basic-Tarif überarbeitet. Laut Mitteilung dürfen Reisende nur noch ein Handgepäckstück (55 x 40 x 23 cm) mit an Bord nehmen. Bisher waren es zwei. Zudem können Basic-Kunden nicht mehr am Schalter einchecken. Die Änderungen treten ab März in Kraft. Bestehende Buchungen sind davon ausgenommen.