Eurowings kündigt Strecken von der neuen Prager Basis an

Eurowings arbeitet weiter an ihrem Ziel, eine paneuropäische Airline zu werden. Ab dem Winterflugplan wird der Lufthansa-Billigflieger nun Flüge von der tschechischen Hauptstadt Prag aus anbieten. Elf Ziele sollen angeflogen werden.

Geplant sind laut Eurowings Verbindungen zu europäischen Metropolen sowie Flüge zu Urlaubszielen. Konkret sind Málaga, Barcelona, Fuerteventura und Teneriffa, Mailand, Athen, Stockholm, Kopenhagen, Zagreb, Tel Aviv, Birmingham sowie Bristol angekündigt.

"Setzen auf lokalen Touch"

"Wir setzen am Standort Prag auf lokalen Touch und auf kundenfreundliche Services, die sich klar vom Billig-Wettbewerb abheben. Wir freuen uns sehr, wenn wir in Kürze auch zahlreiche Gäste aus Tschechien von unseren Eurowings Services überzeugen können", erklärte Eurowings-Chef Jens Bischof.

Schon im Juni hatte Eurowings angekündigt, eine Basis in Prag eröffnen zu wollen. Man stationiere ab 31. Oktober zwei Airbus A320 in Prag, wie Eurowings mitteilte. Im Sommer 2022 soll dann ein weiteres Flugzeug hinzukommen. In Prag entstünden in diesem Zuge mehr als hundert neue Arbeitsplätze, hieß es.

Eurowings war mit dem Anspruch gestartet, der drittgrößte paneuropäische Billigflieger nach Ranair und Easyjet zu werden. Von diesem Ziel hat man aber zuletzt kaum noch etwas gehört. Die tschechische Hauptstadt wird den Angaben zufolge zum zehnten Eurowings-Standort in Europa, die meisten davon liegen in Deutschland.

Die Airline betreibt aber auch bereits Auslandsbasen, und zwar in Pristina, Salzburg und Palma de Mallorca. Diese werden von Eurowings Europe betrieben. An der neuen Basis in Prag sollen Flugzeuge der deutschen Eurowings operieren.