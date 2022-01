Kurzmeldung Eurowings kündigt Stockholm-Köln/Bonn an

Eurowings will im kommenden Sommerflugplan dreimal pro Woche zwischen Stockholm und Köln/Bonn fliegen, schreibt "Routes Online". Die Lufthansa-Tochter will im kommenden Sommer von ihrer neuen Basis in Stockholm-Arlanda insgesamt 16 Strecken bedienen.