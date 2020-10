Eurowings will Kanaren nach Sonderflug wieder regulär bedienen

Nach der Aufhebung der Reisewarnung für die Kanaren, kündigt Eurowings an, die Inselgruppe ab dem 7. November wieder regulär von fünf deutschen Flughäfen aus anzufliegen. Am Sonntag, 1.11, gebe es zudem einen "Welcome back"-Sonderflug ab Düsseldorf.