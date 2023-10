Eurowings: Bisher wenig Folgen des Nahost-Konflikts für Fluggeschäft

Die Lufthansa-Tochter Eurowings sieht wegen des Nahost-Konflikts derzeit noch keinen nachhaltigen Effekt auf das Fluggeschäft. Prognosen und Buchungen signalisierten bisher weiter eine anhaltende Reiselust der Menschen, sagte Airlinechef Jens Bischof in Berlin. Regionale Konflikte führten zwar zur Verschiebung von Märkten und Wachstum, aber nicht zwangsläufig zu einem Stopp. Andere Eurowings-Märkte in Europa liefen derzeit gut und seien nicht betroffen.

Zum Winterhalbjahr hatte Eurowings eigentlich einen Flug von Düsseldorf in die israelische Großstadt Tel Aviv geplant. Diese Verbindung habe man ausgesetzt. "Wir schauen uns den Markt sehr genau an", betonte Bischof. Hier müsse man aber die weitere Entwicklung abwarten. Wegen des Konflikts zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gaza-Streifen haben viele Airlines ihre Verbindungen nach Israel vorübergehend gestoppt.

Eurowings wächst am BER

Eurowings hatte ihre Flotte zuletzt von drei Maschinen am Hauptstadtflughafen BER auf sechs verdoppelt. Der Marktanteil bei den Flügen habe sich vom moderaten einstelligen auf einen zweistelligen Prozentbereich erhöht, sagte der Eurowings-Chef. BER-Chefin Aletta von Massenbach fügte hinzu, bei Passagieren sei der Anteil der gesamten Lufthansa-Gruppe auf ein Viertel gestiegen. Die Billigflieger Ryanair aus Irland und Easyjet aus Großbritannien kämen auf 19 Prozent und 17 Prozent.

Bischof erklärte zudem, man gehe juristisch gegen Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" vor und fordere Schadenersatz wegen Blockade-Aktionen an deutschen Flughäfen. Von sechs Aktivisten, die den Berliner Flughafen BER vorübergehend lahmgelegt hatten, verlange Eurowings 120.000 Euro wegen ausgefallener Flüge. Da man bisher kein Geld erhalten habe, werde man nun klagen. Bei ähnlichen Aktionen an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf gehe man noch nicht juristisch vor, sondern arbeite mit den Behörden noch an der Identifizierung der Blockierer.