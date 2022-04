Eurowings flottet erste A320 Neo ein

Eurowings hat das erste Flugzeug vom Typ Airbus A320 Neo übernommen. Die Maschine wurde in Düsseldorf mit einer Wasserfontäne begrüßt. Eurowings hat insgesamt acht A320 Neo und fünf A321 Neo bestellt.

Eurowings hat die erste von insgesamt 13 bestellten Maschinen der Airbus A320-Neo-Familie übernommen. Das Flugzeug landete am Freitag nach der Übernahme in Toulouse in Düsseldorf. Nach einigen Anpassungen durch die Eurowings-Technik soll die D-AENA im Sommer zum ersten Mal im Linieneinsatz fliegen.

Planmäßig erhält Eurowings dieses Jahr insgesamt sieben A320 Neo, eine weitere Maschine soll im Jahr 2024 zur Flotte stoßen. Eurowings hat acht A320 Neo und fünf A321 Neo bestellt. Der erste bestellte Airbus A321 Neo wird für Anfang 2023 erwartet.

Als erste Fluggesellschaft in der Lufthansa Group wird Eurowings die A320 Neo mit CFM "Leap 1A"-Triebwerken betreiben. Später wird auch Gruppen-Schwester Brussels Airlines auf CFM-Triebwerke setzen. Lufthansa und Swiss fliegen ihre A320 Neo mit Triebwerken von Pratt & Whitney.

Erster Einsatz auf die Kanaren

Der A320 Neo wird bei Eurowings mit 180 Sitzplätzen bestuhlt sein und ab Düsseldorf zum Einsatz kommen. Mit dem ersten Flugzeug will die Fluggesellschaft früheren Angaben nach zunächst Las Palmas auf Gran Canaria anfliegen.

Zu den weiteren Zielen der A320-Neo-Flotte zählen nach dann auch unter anderem Berlin und München - neben weiteren Strecken im Europa-Netz. Auf einigen Routen sollen später ausschließlich A320-Neo-Flugzeuge eingesetzt werden. Der A321 Neo bei Eurowings wird eine Bestuhlung von 232 Plätzen haben und beispielsweise auf stark ausgelasteten Ferienflügen etwa nach Palma de Mallorca eingesetzt.

Insgesamt betreibt Eurowings derzeit laut CH-Aviation eine Flotte aus 84 Maschinen der A320-Familie. 17 davon sind in Österreich bei Eurowings Europe registriert. Hinzu kommen im Sommer demnach sechs A320 der Avion Express, zwei A320 der Germanwings und vier A220 der Air Baltic sowie zwei Boeing 737 der Tuifly, die im Wetlease für den Lufthansa-Billigflieger abheben.

Nicht zur Eurowings-Flotte zählen die aktuell fünf A320 und zehn A330-Langstreckenflugzeuge, die für die neue touristische Eurowings Discover fliegen und komplett separat koordiniert werden.