Eurowings Europe schließt Umregistrierung nach Malta ab

Die Flugzeuge von Eurowings Europe waren in Österreich registriert. Jetzt schließt der Europa-Punkt-zu-Punkt-Flieger der Lufthansa Group den Transfer zur neuen "Eurowings Europe Ltd." mit der letzten Umregistrierung nach Malta ab.

Eurowings am Flughafen Graz.

Eurowings ist dabei, ihren Europa-Ableger, die österreichische "Eurowings Europe GmbH" in eine neue Gesellschaft zu transferieren. Nach der Gründung der neuen "Eurowings Europe Ltd." auf Malta hatte der Lufthansa-Billigflieger bereits im Herbst vergangen Jahres damit begonnen, auch die Flotte zu verschieben. Nun ist die Umregistrierung in das neue maltesische AOC so gut wie abgeschlossen.

Aktuell befinde sich nur noch ein Flugzeug im österreichischen AOC, teilte Eurowings auf airliners.de-Anfrage mit. Die Umregistrierung des letzten Flugzeugs mit der Kennung OE-LYX sei für Ende März vorgesehen. Ab April werde die Maschine, die zurzeit für Wartungsarbeiten am Boden steht, als 9H-EXR für "Eurowings Europe Ltd." starten.

Die maltesische Eurowings Europe löst damit die bislang in Österreich registrierte Eurowings-Schwester ab. Diese operierte vor allem aus Palma de Mallorca, Prag, Pristina, Salzburg und Stockholm. Daran ändert sich auch mit der Umregistrierung nichts.

Die Beschäftigten sind ebenfalls von der neuen maltesischen Gesellschaft übernommen worden und bleiben an ihren bisherigen Basen stationiert. Der arbeits- und sozialrechtliche Status bleibe dabei unangetastet, hieß es vor der Gründung der neuen Gesellschaft im vergangenen Herbst von Arbeitgeber und Gewerkschaften.

20 Flugzeuge in der Flotte

Die maltesische Eurowings Europe betreibt nach der Übernahme der letzten Maschine eine Flotte aus insgesamt 20 Flugzeugen, und zwar sechs Airbus A319 und 14 Airbus A320. Auch in Österreich hatte Eurowings Europe zuletzt 20 Flugzeuge – allerdings sieben Airbus A319 und 13 Airbus A320.

Der letzte kommerzielle Flug der "Eurowings Europe GmbH" hatte sogar bereits am 30. Januar stattgefunden. Seitdem sind alle Flüge "operated by Eurowings Europe Ltd.".

Eine in Malta registrierte Eurowings-Europe-Maschine. Auf die maltesische Flagge verzichtet die Airline. © Eurowings

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/9h-eul-ijflbK__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Eurowings"} }

Eurowings will paneuropäisch wachsen

Das maltesische Luftverkehrsbetreiberzeugnis ist laut Eurowings "ein wichtiger Meilenstein zur europaweiten Expansion". Das Management wolle "weiteres Wachstum ermöglichen". Gleichzeitig werde die derzeitige Doppelbesteuerung für Beschäftigte innerhalb Europas eliminiert.

"Unser Umzug nach Malta wird uns helfen, die Komplexität für unsere Mitarbeiter an den verschiedenen Basen in Europa zu verringern", sagte Eurowings-Europe-Limited-Chef Stefan Beveridge. Darüber hinaus würden "die wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen Maltas" Eurowings in die Lage versetzen, "als attraktive Value-Airline neue Märkte zu erschließen".

Lufthansa ist nicht die einzige Fluggesellschaft, die einen Flugbetrieb unter maltesischer Flagge aufbaut. So sind im Wesentlichen alle in Deutschland stationierten Ryanair-Flugzeuge maltesisch und werden von der zur Ryanair-Gruppe gehörenden Malta Air operiert. Auch die Ryanair-Tochter Lauda Europe ist maltesisch.

Doch Lufthansa setzt auch noch auf andere Wege, um paneuropäisch zu wachsen. Neben der maltesisch registrierten und der deutschen Eurowings gibt es verschiedene Vertriebspartnerschaften. So läuft bereits seit rund einem Jahr ein Codesharing mit Smartwings in Prag. Ab April soll zudem eine umfangreiche Kooperation mit der vor allem in Frankreich, Italien und Spanien starken Volotea starten.