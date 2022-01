Eurowings will in diesem Jahr rund 750 neue Mitarbeiter für Cockpit und Kabine einstellen. Man habe bereits im vergangenen Jahr ähnlich viele Crew-Mitglieder neu eingestellt, teilte die Airline jetzt mit. In der Corona-Flaute hat der Lufthansa-Konzern allerdings den Flugbetrieb der Germanwings eingestellt, die bis dahin im Auftrag der Eurowings geflogen war. Derzeit sind den Angaben nach rund 3500 Menschen bei Eurowings beschäftigt.