Kurzmeldung Eurowings Discover testet CO2-Kompensationsgewinnnspiel an Bord

Eurowings Discover will Fluggäste im Flug zum CO2-Kompensieren animieren. Ein entsprechendes Projekt werde nun getestet, schreibt die "FVW". Wer sich an Bord dafür entscheidet, seine CO2-Emissionen zu kompensieren, nimmt automatisch an einer Lotterie teil.