Kurzmeldung Eurowings Discover plant Wachstum in München

Eurowings Discover möchte 2024 unter eigener Flugnummer ab München abheben, wie CEO Bernd Bauer in einem Interview mit "FVW"erklärt. Im kommenden Jahr werden weitere Jets zur Flotte stoßen, wovon bis zu fünf Flugzeuge in München stationiert werden sollen. In der Wintersaison 2024/25 käme dort zudem auch die Stationierung von Langstreckenjets infrage.