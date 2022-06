Eurowings Discover eröffnet Basis in München

Eurowings Discover eröffnet eine Kurzstreckenbasis in München. Bis Ende des Jahres sollen dort fünf Maschinen stationiert werden, die Ziele am Mittelmeer anfliegen. Zudem nimmt der Lufthansa-Ferienflieger weitere Langstreckendestinationen ab Frankfurt auf.

Eurowings Discover hat eine Basis am Flughafen München eröffnet. Die vor Ort stationierten Maschinen fliegen für die neue Lufthansa-Ferienflugtochter auf der Kurzstrecke.

Zunächst ist ein einzelner Airbus A320 am Münchner Airport stationiert. Im August sollen zwei weitere A320 dazukommen. Bis Ende des Jahres werden den Planungen nach schließlich fünf Maschinen in München ihre Basis haben, gibt Eurowings Discover bekannt.

Mit der neuen Kurzstreckenbasis kommen in den nächsten zwei Monaten die griechischen Ziele Samos, Rhodos, Chania und Zakynthos hinzu. In der Türkei steuert Eurowings Discover Bodrum und Antalya an. Zudem geht es nach Hurghada in Ägypten und Ibiza.

Bereits sei März verbindet die Fluggesellschaft München auf der Langstrecke mit Las Vegas, Cancún und Punta Cana. Dafür setzt sie Airbus-A330-Maschinen ein. Ebenfalls seit Ende 2021 fliegt Eurowings Discover ab Frankfurt auf der Mittelstrecke.

Nach Nordamerika ab Frankfurt

Neben den neuen Destinationen ab München nimmt Eurowings Discover nun auch neue Ziele ab Frankfurt auf.

Vom 12. Juni bis Ende September steht Halifax in Kanada zweimal wöchentlich, am Donnerstag und Sonntag, auf dem Flugplan. Zweites kanadisches Ziel ist ab 1. August bis Ende Oktober Calgary. Dorthin fliegt Eurowings Discover viermal die Woche, immer montags, dienstags, donnerstags und samstags.

Vom 13. Juni bis 10. September fliegt die Airline auch dreimal wöchentlich, am Montag, Donnerstag und Samstag, nach Anchorage. Die Nordamerika- und Kanadaziele bietet Eurowings Discover gemeinsam mit ihren Joint-Venture-Partnern Air Canada und United Airlines an.

Bereits im Winter hatte sich die Fluggesellschaft dazu entschieden, das Angebot nach Afrika zu erweitern. So steuert die Airline Windhoek und Mombasa das ganze Jahr lang ab Frankfurt an. Ab 3. Juni fliegt Eurowings Discover zudem ganzjährig zweimal wöchentlich, montags und freitags, direkt zum Kilimandscharo in Tansania.