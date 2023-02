Ab dem Sommerflugplan stellt Eurowings Discover ihren Passagieren auf der Langstrecke kostenlos Decken zur Verfügung – und zwar unabhängig von der Reiseklasse. Bisher fiel dafür in der Economy Class eine Gebühr an. Laut "FVW" reagiert die Airline "auf Kritik von Gästen und Reisebüros an den bisher angefallenen Zusatzkosten", so die Lufthansa-Tochter.