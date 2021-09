Eurowings Discover startet doch schon früher in die USA

Eurowings Discover nimmt Ende des Jahres Flüge in die USA auf. Der neue Langstreckenableger der Lufthansa Gruppe startet ab 16. Dezember nach Tampa Bay. Angesetzt sind vier wöchentliche Frequenzen aus Frankfurt, heißt es in einer Mitteilung. Damit reagiere Eurowings Discover kurzfristig auf die Aufhebung der Reiserestriktionen in die USA.

Mit Tampa steuert die Fluggesellschaft ein Ziel an, dass bisher nicht in den Plänen der Airline erwähnt wurde. Ein Grund könnte darin liegen, dass Eurowings Discover die Strecke von Lufthansa übernehmen wird. Dazu sollen ab dem 4. Oktober die Flüge in den Buchungssystemen von Lufthansa auf Eurowings Discover umgestellt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ursprünglich sollte Las Vegas bereits ab Ende September das erste US-Ziel der neuen Fluggesellschaft werden. Vor gut einem Monat mussten die US-Flüge aufgrund der aus US-Einreisebestimmungen zunächst abgesagt werden. Damit war klar, dass die Flüge in die US-Glücksspielmetropole in diesem Jahr nicht mehr aufgenommen würden.

Mitte September hatte das US-Verkehrsministerium auch die Codeshare-Vereinbarungen der Lufthansa Group Airlines und Eurowings Discover auf Flügen in die USA genehmigt. Begründet wird die Entscheidung unter anderem damit, dass für Wettbewerbsstreitigkeiten bei einem Streit zwischen zwei deutschen Airlines deutsche Behörden zuständig seien. Konkurrentin Condor hatte zuvor Beschwerde eingelegt.

Las Vegas soll nach den heute vorgestellten Plänen dreimal wöchentlich im März aufgenommen werden. Zudem wird Las Vegas dann auch ab München bedient. Neben Las Vegas erweitert Eurowings Discover ihr Streckennetz um weitere USA-Ziele.

Ausblick auf den Sommer

Fort Myers wird ab März dreimal pro Woche angeboten. Salt Lake City steht ab Mai ebenfalls mit drei wöchentlichen Flügen zum ersten Mal auf dem Flugplan. Ab Juni startet Eurowings Discover dann auch nach Anchorage.

Zusätzlich stehen die beiden kanadischen Städte Calgary, ab Mitte Mai dreimal wöchentlich, und Halifax, ab Mitte Juni ebenso dreimal die Woche, auf dem Plan.