Aus Eurowings Discover wird Discover Airlines

Die vor zwei Jahren neu gegründete Ferienflugtochter der Lufthansa Group erhält einen neuen Auftritt. Aus der Gesellschaft Eurowings Discover wird Discover Airlines, wie das Unternehmen jetzt in Frankfurt präsentierte.

Ziel der Umbenennung sei es, die visuelle Anbindung an die Muttergesellschaft Lufthansa zu stärken, teilte der Ferienflieger mit. Dabei soll die Verwechslungsgefahr mit der Punkt-zu-Punkt-Airline Eurowings aus Köln künftig vermieden werden.

Die Namensähnlichkeit zur Eurowings hatte bei vielen Passagieren für Verwirrung gesorgt. Schon vorher wurden die Discover-Flüge von der Kerngesellschaft Lufthansa organisiert. Discover Airlines operiert von den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München aus und war auch schon vorher nicht über Eurowings buchbar.

Das erste Flugzeug in neuer Lackierung ist nun bereits in Frankfurt gelandet und wurde geladenen Gästen im Rahmen einer Medienpräsentation vorgestellt. Dabei handelt es sich um den Airbus A320 mit der Kennung D-AIUR. Das Flugzeug soll bereits am Mittwoch zum Erstflug unter neuem Branding nach Palma de Mallorca fliegen.

Die neue Lackierung der Discover Airlines besteht aus dem blauen Schriftzug "Discover" in Kleinschreibung. Dahinter steht ein gelber Punkt. Das Flugzeug ist wie alle Lufthansa-Group-Airline-Maschinen in Eurowhite gehalten.

Das Leitwerk wird in verschiedenen Blautönen lackiert, wobei der untere Teil das Standard-Lufthansa-Blau trägt und das Blau dann nach oben hin in Stufen heller wird, die sogenannten "Skylines". Durch changierende Farben in der horizontalen Farbabstufung ergibt sich ein angeschnittener Punkt. Das obere Ende des Leitwerks wird mit einem gelben Balken akzentuiert.

Die Farbtöne sollen der Airline zufolge Assoziationen von Himmel, Meer, Sonne und Strand wecken. Die blaue Farbwelt stehe zudem für "Qualität und die Verbundenheit" zur Lufthansa Group.

Darum nutzt Discover bei ihrem Branding auch die Lufthansa-Schrift. Die Zugehörigkeit zur Lufthansa Group wird zudem auf jedem Flugzeug deutlich hervorgehoben: "Member of Lufthansa Group" steht am Heck jeder Maschine.

Rebranding-Prozess dauert an

Discover will ihren gesamten Markenauftritt in den kommenden Monaten anpassen. Dabei werden zunächst die Flugzeuge umgestaltet, die neu zur Flotte stoßen oder bisher nur eine Teillackierung erhalten haben. Die Restflotte erhält die Neugestaltung, sobald eine reguläre Auffrischungslackierung fällig wird.

Der Online-Auftritt soll noch in dieser Woche umgestellt werden. In den kommenden Wochen folgen dann die Beschilderungen an den Flughäfen. Die Crews erhalten zudem Uniform-Accessoires in den neuen Farben zur Verfügung gestellt.

Einwegartikel werden aus Gründen der Nachhaltigkeit zunächst restlos aufgebraucht und dann im neuen Design erhältlich sein. Für die Neugestaltung ihrer Marke hat Discover Airlines mit der Hamburger Agentur "Scholz & Friends" zusammengearbeitet.

Ausbau der Flotte und der Präsenz

Mitten in der Corona-Pandemie 2021 an den Start gegangen, beschäftigt Discover mit einer Flotte von 22 Flugzeugen zu mehr als 60 Zielen weltweit mittlerweile rund 2000 Mitarbeitende.

Die Startup-Phase liege nun hinter der Airline, die nach zwei Jahren schon profitabel sei, erklärte Airline-Chef Bernd Bauer bei der Präsentation in Frankfurt. Bisher zählte die Fluggesellschaft über vier Millionen Gäste.

Dabei setzt die Airline weiter auf Wachstum. Insgesamt sechs Flugzeuge sollen zur Flotte von Discover Airlines hinzustoßen, davon fünf Airbus A320, die zukünftig allesamt in München stationiert werden sollen. Der weitere Airbus A330 wird in Frankfurt stationiert.

Mit den fünf A320 in München will Discover Airlines auch ihre Präsenz am zweitgrößten Flughafen Deutschlands ausbauen. Im Sommer 2024 sollen die dort stationierten Flugzeuge rund 60 Mal pro Woche zu 23 Urlaubszielen aufbrechen. Ab 2025 will Discover auch wieder Langstreckenziele ab München anbieten.