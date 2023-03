In einem FVW-Interview zeigt sich Eurowings Discover-Chef Bernd Bauer zuversichtlich was den kommenden Sommer angeht. Die Buchungslage sei stabil und auch mit Flugstreichungen plane die Airline aktuell nicht. Was das Streckenportfolio anbelangt, dürfen sich Reisende ab Frankfurt nun auch auf wieder auf Flüge in die USA und Kanada freuen.