Eurowings Discover bereitet sich auf Mittelstrecken vor

Auf der Langstrecke ist Eurowings Discover gestartet. Jetzt übernimmt der neue Ferienflieger der Lufthansa Group die ersten touristischen Kurz- und Mittelstrecken von der Lufthansa. Los geht es in Frankfurt.

Eurowings Discover übernimmt bei Lufthansa nach den ersten Langstrecken nun auch touristisch geprägte Europa-Strecken. Wie die "FVW" berichtet, hat der Kranich jetzt damit begonnen, das Flugangebot auf den ersten touristischen Kurz- und Mittelstrecken in den Buchungssystemen umzustellen.

Dabei sollen den Angaben nach zunächst Verkehrstage und Abflugzeiten an die Eurowings-Discover-Flugpläne angepasst werden. Mitte September erfolge dann die endgültige Umstellung der Flugnummern von LH auf den Eurowings-Discover-Code 4Y.

Los geht es dabei zum Winterflugplan 2021/2022 in Frankfurt. Ab Ende Oktober übernimmt die neue touristische Airline im Lufthansa-Konzern dann die ersten Flüge auf die Kanarischen Inseln sowie nach Ägypten. Zum Sommerflugplan 2022 folgt dann sowohl in Frankfurt als auch in München die Umstellung sämtlicher touristischer Lufthansa-Strecken auf Eurowings Discover.

Das sind dann Antalya, Bodrum, Chania, Djerba, Fuerteventura, Funchal, Gran Canaria, Heraklion, Hurghada, Jerez de la Frontera, Kavala, Korfu, Kos, Lamezia Terme, Lanzarote, Lefkada/Preveza, Marrakesch, Marsa Alam, Mykonos, Rhodos, Santorin, Teneriffa, Warna und Zakynthos.

Allerdings werden wohl nicht alle Flüge umgestellt. Einige wenige Rotationen zu Warmwasserdestinationen will Lufthansa dem Bericht zufolge auch künftig noch selbst bedienen. Von den Änderungen betroffene Passagiere sollen automatisch umgebucht werden.

Die neu gegründete Lufthansa-Tochter "Eurowings Discover" war im Juli mit zunächst drei Airbus A330 auf der touristischen Langstrecke gestartet. Drei Mittelstreckenmaschinen vom Typ A320 kommen nun im Winter ab Frankfurt hinzu. Die Flotte soll bis Mitte nächsten Jahres auf 21 Flugzeuge wachsen. Insgesamt zehn Airbus A320 und elf A330 sollen dann touristischen Ziele für die Lufthansa Group anfliegen.