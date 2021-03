Eurowings will auf britischen Markt für Ferienflüge

Eurowings steigt in den britischen Reisemarkt ein. Ab Ende Mai werde man die Ferien-Insel Mallorca mit den britischen Flughäfen Birmingham und Manchester verbinden, kündigte die Lufthansa-Tochter an. Geplant sind jeweils zwei Verbindungen pro Woche. Hintergrund sind die Impf-Fortschritte in Großbritannien und die Öffnung touristischer Einrichtungen in Spanien