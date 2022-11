Kurzmeldung Eurowings will in Berlin wachsen

Eurowings will nach den Streichungen von Easyjet und Ryanair in Berlin wachsen. Zum Sommerflugplan 2023 werde Eurowings die Hauptstadtbasis ausbauen und das Angebot deutlich erweitern, heißt es in einer Ankündigung des Flughafens. Details sollen kommende Woche präsentiert werden.