Eurowings verabschiedet Berlin-Tegel mit Sonderflügen

Eurowings bietet in Kooperation mit Airevents Sonderflüge zur Schließung des Flughafens Tegel am 7. November an. Angeboten werden vier verschiedene Flüge, mit Start und Ziel in Tegel oder BER, sowie eine Kombination aus beiden Airports, bestätigte Eurowings auf Anfrage. Durchgeführt werden die Flüge mit einem Airbus A319.