Eurowings startet nun vom BER

Eurowings ist als erste Airline der Lufthansa Group von Berlin-Tegel an den neuen BER umgezogen. Die ersten Flüge führten am 4. November nach Köln, Stuttgart und Düsseldorf, teilte die Airline mit. Eurowings-Chef Jens Bischof kündigte an, das Angebot am BER perspektivisch ausbauen zu wollen.