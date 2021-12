Eurowings legt mit Air-Baltic-Maschinen nochmal nach

Die Kooperation zwischen Eurowings und Air Baltic ist größer als bekannt: Auch im Sommer setzt der Lufthansa-Billigflieger auf lettische Airbus A220. Insgesamt least Eurowings fünf Maschinen - und verhandelt zudem mit anderen Airlines über weitere Zusatzkapazitäten.

A200-300 von Air Baltic am Flughafen Stuttgart.

Eurowings legt bei Thema Wet-Leases für den kommenden Sommer nach. "Air Baltic wird im kommenden Sommer mit fünf Flugzeugen für Eurowings im Einsatz sein", teilte die Airline auf airliners.de-Anfrage mit.

Bereits Anfang der Woche hat die Lufthansa-Tochter bestätigt, ab sofort zwei Maschinen der lettischen Fluggesellschaft einzusetzen. Auch die drei zusätzlichen Flugzeuge will die Airline voraussichtlich am Flughafen Stuttgart stationieren, teilte Eurowings nun mit.

Das Thema Kapazitätenausbau für den kommenden Sommer ist damit bei Eurowings aber noch nicht abgeschlossen. Aus Branchenkreisen ist zu hören, dass Eurowings auch mit Avion Express über Kapazitäten verhandeln soll. Bestätigen wollte der Lufthansa-Billigflieger eine Zusammenarbeit mit dem litauischen ACMI-Anbieter aber noch nicht. Eine Sprecherin sagte lediglich, dass man sich derzeit mit verschiedenen potentiellen Partnern in konstruktiven Gesprächen befände. Namen nannte die Sprecherin nicht.

Sieben Wet-Lease-Maschinen fix

Neben den fünf A220-300 der Air Baltic werden im kommenden Sommer weiterhin zwei Boeing 737-800 von Tuifly ab Köln/Bonn für Eurowings im Einsatz sein. Die Vereinbarung stammt noch aus Air-Berlin-Zeiten. Eurowings hatte den Vertrag über 14 Flugzeuge übernommen und in Absprache nach und nach auf zwei Maschinen reduziert.

Eurowings befindet sich laut CEO Jens Bischof wieder auf einem Wachstumspfad. In diesem Sommer waren in der Spitze 81 Maschinen im Einsatz. Im kommenden Sommer plant die Fluggesellschaft mit einer Kapazität von rund 100 Flugzeugen. Bischof kündigte im September an, bis zum Sommer weitere 500 bis 800 Beschäftigte einzustellen.