Eurowings bildet A320-Piloten der Flugbereitschaft aus

Exklusiv

Die Lufthansa-Tochter und die Flugbereitschaft der Bundeswehr haben sich auf ein Ausbildungsabkommen für Piloten geeinigt. Eurowings übernimmt dabei den praktischen Teil. Das hat vor allem zeitliche Vorteile.

Bundeswehr-Flugschüler (links) und Eurowings-Ausbilder vor einem A320 in Düsseldorf. © Eurowings

Piloten der Flugbereitschaft der Bundeswehr werden künftig einen Teil ihrer Ausbildung bei Eurowings absolvieren. Dabei übernimmt der Billigflieger den praktischen Teil der Ausbildung für A320-Piloten. Das teilte eine Eurowings-Sprecherin gegenüber airliners.de mit. Die Piloten der Bundeswehr werden bei Eurowings erstmalig auf das Flugzeugmuster A320 geschult.

Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren und es werden sechs Kapitäne pro Jahr ausgebildet. Den Auftrag übernimmt die Airline von Konzern-Mutter Lufthansa. Der Kranich wird künftig die Piloten auf der A350 schulen.

"Bei Eurowings absolvieren die Piloten drei Wochen Theorieunterricht, eine Woche Simulator Training und anschließend die Flugstunden im Linientraining", so die Sprecherin weiter. Zuvor durchlaufen alle angehenden Piloten der Flugbereitschaft die gleiche Grundausbildung wie alle Verkehrspiloten. Ausgebildet werden die Piloten in der Lufthansa-Flugschule Lufthansa Aviation Training (LAT).

"Die Verfahren sind bei Eurowings und der Flugbereitschaft praktisch deckungsgleich. Wir nutzen beispielsweise dieselben Checklisten, Wordings, Aufgabenverteilungen. Dies ermöglicht, dass die Flugbereitschafts-Piloten ihre Ausbildung auf der Linie bei uns erlangen können", erklärt Uli Schmidt, Vice President Crew Training bei Eurowings.

Im Linientraining fliegen die angehenden Piloten bei Eurowings bis zu vier Strecken täglich. Durchgeführt wird das Linientraining auf regulären Flügen innerhalb des Eurowings Streckennetzes. Dabei sei zu jeder Zeit ein Ausbildungskapitän an ihrer Seite, so die Sprecherin weiter.

Praxisphase reduziert sich auf ein Viertel

Die künftigen Piloten können so die erforderlichen 125 Flugstunden im Linientraining in zwei Monaten absolvieren. Linienflüge haben eine viel engere Taktung als ein Regierungsflieger. Mit dem erfolgreichen Bestehen des Prüfungsfluges endet die Ausbildung bei Eurowings und die fertigen Ersten Offiziere kehren in den Dienst der Bundeswehr zurück. Mit der Ausbildung können die Piloten alle Muster der A320 Familie fliegen.

Die in Köln stationierte Flugbereitschaft fliegt neben dem polit-parlamentarischen Führungspersonals auch Soldaten und Material zu weltweiten Zielen. Auch in Katastrophenfällen oder bei humanitären Hilfsaktionen kommt die Flugbereitschaft zum Einsatz.