Eurostat: Kommerzieller Flugverkehr in EU immer noch unter Vorkrisenniveau

Die Zahl der kommerziellen Flüge in der EU blieb von Juni bis September unter dem Niveau von 2019, so ein veröffentlichter Bericht des EU-Statistikamts Eurostat. Im September wurden in der EU 605.806 kommerzielle Flüge gezählt. Das sind 7,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, jedoch 8,9 Prozent weniger als im September 2019.

Auch im Juni, Juli und August war eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, die Zahlen blieben jedoch unter den Werten vor der Pandemie.

Sechs EU-Länder verzeichneten im September mehr Verkehr als 2019: die Urlaubsländer Griechenland, Portugal, Zypern, Kroatien und Malta sowie Irland. In den an Russland grenzenden Ländern Finnland, Estland und Lettland ging der Verkehr um mehr als 25 Prozent zurück. Der europäische Flughafenverband ACI Europe rechnet mit einer vollständigen Erholung im kommenden Jahr.