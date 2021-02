Europol warnt vor gefälschten Corona-Test-Bescheinigungen

Kriminelle bieten Reisenden in Europa den Kauf gefälschter Bescheinigungen über negative Corona-Tests an. Es seien bereits mehrere solcher Fälle aufgedeckt worden, warnte die europäische Polizeibehörde Europol. Beispielsweise habe man einen Fälscher-Ring am Airport Charles de Gaulle in Paris ausgehoben.