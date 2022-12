as

Kurzmeldung European Sleeper kündigt Nachtzug zwischen Berlin und Amsterdam sowie Brüssel an

Der Nachtzuganbieter European Sleeper will ab 25. Mai 2023 Berlin mit Amsterdam und Brüssel verbinden. Das kündigte das Unternehmen per Twitter an. Die Tickets sollen ab Februar verkauft werden. Ab 2024 soll die Verbindung über Dresden nach Prag verlängert werden.