European Aviation Conference findet digital statt

Die eigentlich in Heilbronn geplante European Aviation Conference (EAC) findet in diesem Jahr digital statt. Am 12. November diskutieren Branchenexperten und Wissenschaftler die Auswirkungen der Corona-Krise, auch auf die Entwicklungen der Umweltbelastungen durch den Luftverkehr. Informationen sowie die Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme finden Interessenten bei der German Aviation Research Society (G.A.R.S.).